الخليج العربي للنفط تشارك في فعاليات مؤتمر النفط والغاز بالعاصمة الصينية بكين.





بكين 14 أبريل 2018 ( وال ) - شارك عضو لجنة الإدارة للإمداد والنقل

والخدمات بشركة الخليج العربي للنفط، " سامي العبار "، في فعاليات مؤتمر

النفط والغاز بالعاصمة الصينية بكين، الذي ترعاه الشركة الوطنية الصينية

للنفط والشركات المتفرعة عنها.

وأوضح شركة الخليج العربي للنفط في بيان لها أن "العبار" عقد سلسلة

اجتماعات مع هذه الشركات وعلى رأسها شركة النفط الصينية وذلك للاستفادة

من خدماتها وكذلك شركات صينية مصنعة لمعدات النفط وقطع الغيار والمواد

الكيماوية وبناء المصافي وتصميم وبناء البنى التحتية للصناعة النفطية.

وأضاف البيان أن لقاء عضو لجنة الإدارة مع الشركات اتسم بالإيجابية، حيث

أصبحت تلك الشركات حريصة على الرجوع للعمل، وهو ما يمنح شركة الخليج

العربي للنفط الفرص التنافسية للحصول على أفضل الأسعار والخدمات.

وشارك في فعاليات المؤتمر مدير إدارة الهندسة " إبراهيم الغماري"، ومدير

حقل السرير، "جمعة العماري".



...( وال ) ...