عميد بلدية سبها : انفراج ملحوظ في أزمة نقص الوقود بالجنوب .





سبها 14 أبريل 2018 ( وال ) - أكد عميد بلدية سبها " حامد الخيالي "

أن وصول شاحنات الوقود إلى مستودع سبها النفطي خلال الأيام الماضية احدث

انفراجا ملحوظا في أزمة الوقود بالجنوب.

وارجع " الخيالي " في تصريحات إعلامية سبب عدم وصول شحنات الوقود إلى

مستودع سبها النفطي إلى الأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها بعض

المناطق بالجنوب ، داعيا إلى الاستمرار في إرسال الشحنات لإنهاء الأزمة

بشكل نهائي.

وكانت شركة البريقة قد ناشدت شركات النقل مطلع شهر مارس الماضي بضرورة

مُساندتها لتتمكن من نقل شحنات الوقود إلى مستودعات مناطق الجنوب التي

شهدت أزمة انقطاع الوقود عنها لفترات طويلة نتيجة عمليات السطو التي

تعرضت لها شاحنات النقل وهي في طريقها إلى هناك وبالفعل وصلت شاحنات

الوقود إلى المدينة الأمر الذي ساهم في انفراج الأزمة بدرجة كبيرة.



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