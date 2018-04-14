مراقب الاقتصاد بصبراتة يصدر قرارا بتحديد تعسيرة رغيف الخبز .





صبراته 14 أبريل 2018 ( وال ) - أصدر مراقب الاقتصاد ببلدية صبراتة

قرار يقضي بتحديد تسعيرة رغيف الخبز في المخابز العاملة بالبلدية.

وجاء في القرار أن يلتزم أصحاب المخابز العاملة بالنطاق الإداري لبلدية

صبراتة بإنتاج رغيف الخبز تام النضج وفق مواصفات حددها مراقب الاقتصاد.

وتضمن القرار أن يباع رغيف الخبز العادي بوزن 600 جرام لعدد 6 أرغفة بسعر

1 دينار.بينما يباع الخبز العربي "المستدير أو المحور" عدد 6 أرغفة بوزن

600 جرام لعدد 6 أرغفة بسعر 1 دينار.

وتضمن القرار أن يباع رغيف الخبز صغير الحجم "البانيه" بوزن 50 جراما

لعدد 12 رغيفا بسعر 1 دينار، والخبز الشامي "السوري" بوزن 600 جرام بسعر

1 دينار.

ونوه القرار بحظر استخدام إضافات على رغيف الخبز غير المعتمدة بالمواصفات

القياسية الليبية لصناعة رغيف الخبز.

وألزم القرار أصحاب المخابز بتوفير ميزان صالح للاستعمال بالمخبز بمكان

ظاهر، إضافة إلى تعليق التسعيرة المقرر لبيع الخبز.

وحذر القرار بمعاقبة كل المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولاتزيد عن

500 دينار مع قفل المخبز أو المحل لمدة 15 يوما.



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