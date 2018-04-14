الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا يبحثان في اجتماع تقابلي مشاكل الشركات التابعة للمحفظة.





طرابلس 14 أبريل 2018 ( وال ) - عٌقد بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار

في العاصمة طرابلس اجتماع تقابلي ضم مجلس إدارة المؤسسة الليبية

للاستثمار مع مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لمعالجة المسائل

العالقة التي تخص الشركات التابعة للمحفظة.

وناقش الاجتماع الذي جاء بدعوة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية

للاستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور ""علي محمود" إنشاء جدول زمني لوضع

حلول عاجلة لكل الإشكاليات.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي

الدكتور ""علي محمود" خلال الاجتماع بأن مجلس إدارة المؤسسة حريص كل

الحرص على إيجاد أفضل الحلول لجميع المشاكل التي تواجهها الشركات التابعة

للمحفظة.

ووصف " محمود " الاجتماع بالناجح والفعال مؤكدا بأنه سوف ينتج عنه

العديد من القرارات خلال المدة القريبة القادمة، والتي ستعالج جميع

المسائل والإشكاليات العالقة.



...( وال ) ...