بمشاركة ليبية : انطلاق فعاليات الدورة الـ14 لاجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" تونس 14 أبريل 2018 ( وال ) - شاركت ليبيا إلى جانب العديد من الدول العربية في فعاليات الدورة الـ14 لاجتماع الجمعية العمومية لالسبت ، 14-04-2018 - 14:49:00


وترأس الوفد الليبي المشارك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد
والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، " فيصل قرقاب " باعتبار ان ليبيا
ثالث أكبر شريك بين الدول المالكة للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
بحصة تُقدر بـ 11.28%.
وناقشت فعاليات الدورة خطط عمل المؤسسة القادمة وفق آليات تضمن تبادل
الدول الأعضاء للخبرات فيما بينهم، كما قام مجلس الإدارة باستعراض تقريره
السنوي، بالإضافة إلى التقارير الختامية التي أعدتها لجنة الحسابات
والمراجعة لعام 2017.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الليبي على أهمية حضور ليبيا لفعاليات هذا
الاجتماع الذي يعد فرصة مناسبة للتواصل مع باقي الشركاء بالمؤسسة ومناقشة
آخر مستجدات تقنية الاتصالات، وكذلك متابعة نشاطات المؤسسة التي تملك
ليبيا حصة منها.


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