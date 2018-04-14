ارتفاع اسعار النفط مسجلة اكبر مكاسبها الاسبوعية منذ يوليو العام الماضي .





نيويورك 14 أبريل 2018 (وال)- ارتفعت أسعار النفط يوم امس الجمعة

مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو من العام الماضي وسط دعم من

مخاوف العمل العسكري الغربي في سوريا وتقارير عن تناقص مخزونات الخام

العالمية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول

مرتفعة 56 سنتا أو 0.78 بالمئة لتبلغ عند التسوية 72.58 دولار للبرميل

منهية الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 5 دولارات أو 8 بالمئة .

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.48 بالمئة

لتغلق عند 67.39 دولار للبرميل منهية أيضا الأسبوع على زيادة قدرها 8

بالمئة .

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اول امس الخميس إن فائض

مخزونات النفط العالمية يقترب من التلاشي وإن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض

201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس .

وقال الأمين العام لأوبك "محمد باركيندو" إن المنظمة وحلفاءها من منتجي

النفط يستعدون لتمديد اتفاقهم لخفض الإنتاج إلى 2019 حيث من المنتظر أن

تتبدد تخمة عالمية من الخام بحلول سبتمبر .