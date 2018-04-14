نشرة الصيد البحري المتوقعة
على ساحل ليبيا .
السبت ، 14- 04- 2018 - 11:15:00
طرابلس 14 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة خاصة على ساحل مصراتة
مع احتمال سقوط امطار متفرقة ، والريح شرقي الى شلوق يتحول تدريجيا يوم
الغد الى شرش سرعتها مابين (10-20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25) عقدة
على الساحل من زوارة الى مصراته ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.50-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة
سطح البحر مابين (14- 16) درجة مئوية ، والرؤيـة ضعيفة الى متوسطة هذا
اليوم بسبب الاتربة المثارة وتكون جيدة يوم الغد .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح شلوق الى برانى
سرعتها مابين (05 - 20) عقدة وتصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الجبل
الاخضر ويوم الغد على اغلب الساحل.على ساحل بنغازى ، وإرتفاع الموج
يتراوح مابين )0.50-1.75) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ،
ودرجة حرارة سطح البحر مابين (13- 15) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى
متوسطة وتكون ضعيفة احيانا يوم الغد .
(وال)