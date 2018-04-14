نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 14 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة خاصة على ساحل مصراتة

مع احتمال سقوط امطار متفرقة ، والريح شرقي الى شلوق يتحول تدريجيا يوم

الغد الى شرش سرعتها مابين (10-20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25) عقدة

على الساحل من زوارة الى مصراته ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.50-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة

سطح البحر مابين (14- 16) درجة مئوية ، والرؤيـة ضعيفة الى متوسطة هذا

اليوم بسبب الاتربة المثارة وتكون جيدة يوم الغد .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح شلوق الى برانى

سرعتها مابين (05 - 20) عقدة وتصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الجبل

الاخضر ويوم الغد على اغلب الساحل.على ساحل بنغازى ، وإرتفاع الموج

يتراوح مابين )0.50-1.75) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ،

ودرجة حرارة سطح البحر مابين (13- 15) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى

متوسطة وتكون ضعيفة احيانا يوم الغد .



(وال)