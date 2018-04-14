الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 14 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مصحوب برياح جنوبية

نشطة السرعة أحياناً خاصة على مناطق الشمال مثيرة للأتربة والغبار مع

إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتتكاثر السحب اليوم على بعض مناطق الشمال

الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة. .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على الخمس ومصراته

وابونجيم ومساءً على زوارة والزاوية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة

، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً

مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(31-37) درجة مئوية وما بين(40-42) درجة على مصراته - سرت وأبونجيم ,

تتحول الرياح يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات

الحرارة ..



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد مع احتمال سقوط رخات

خيفيفة من المطر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على

المناطق الساحلية ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية

تصل يوم الغد إلى(60)كم/ساعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح

مابين(36-43) درجـــة مئويــــة ولاتتجاوز(32) درجة على مناطق أقصى

الساحل الشرقي,تتحول الرياح تدريجياً من مساء الغد إلى غربية فشمالية

غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الاثنين .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجفرة

مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في

الرؤية الأفقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-41) درجة مئوية

ولاتتجاوز (31) درجة على غدامس والحمادة , تتحول الرياح يوم الغد إلى

غربية فشمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية إلى جنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40

-43) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد , تتحول الرياح يوم الاثنين إلى

شمالية مع انخفاض في درجات الحرارة .

( وال )