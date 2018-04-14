موغيريني تحضر اجتماعات القمة العربية .





بروكسل 13 أبريل 2018 ( وال ) ذكر مكتب الممثلة العليا للاتحاد

الأوروبي للسياسة الخارجية " فيديريكا موغيريني" ، في بيان الجمعة، أنها

ستحضر القمة العربية الـ 29 المزمع عقدها الأحد بالمملكة العربية

السعودية.

وأشار البيان إلى أن حضور " موغيريني " القمة العربية يعتبر فرصة للتباحث

مع القادة العرب حول آخر التطورات التي طرأت في المنطقة العربية

والتحديات التي تواجه استقرارها.

وأضاف المكتب في بيانه، أن دعوة الجامعة العربية " موغيريني " لحضور

مؤتمر القمة العربية هي تأكيد على قوة العلاقات التي تربط بين الاتحاد

الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي تقوم على الحوار السياسي المتنامي

والتعاون، وتوضح رغبة المنظمتين في تعزيز الروابط فيما بينهما.

وتنتظر القمة العربية بالسعودية ملفات شائكة على أصعدة مختلفة ، فقد دعا

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في اجتماع وزراء

الخارجية العرب التحضيري للقمة المرتقبة "جميع القادة العرب إلى تحمل

مسؤولية معالجة الظروف التي أدت إلى إتاحة الفرصة لهذه التدخلات غير

الحميدة عبر التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للأزمات الداخلية، وحالات

الاقتتال الأهلي التي تجتاح بعض دول المنطقة العربية.

- تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "

فيديريكا موغيريني " بزيارة يوم 15 الشهر الجاري للمملكة العربية

السعودية لحضور أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

يذكر أنها المرة الثانية التي ستقوم فيها المسؤولة الأوروبية بحضور قمة

عربية بناء على دعوة من جامعة الدول العربية، وقالت بهذا الصدد، " إن هذه

الدعوة تدل على عمق الروابط بين الطرفين"، حسب البيان الصادر باسم "

موغيريني " أمس .

وكان الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية قد كثفا من اتصالاتهما

وحواراتهما السياسية الدورية خلال الأعوام الأخيرة على خلفية تنامي

التحديات المشتركة.

ومن المقرر أن تجري " موغيريني " على هامش القمة العديد من الاجتماعات

الثنائية مع المسؤولين العرب.

وأكدت مصادر أوروبية مطلعة أن محادثات " موغيريني" ، ستركز على تعزيز

وتطوير التعاون المشترك بين المؤسسات الأوروبية ونظيرتها العربية، من

جهة، وبين الاتحاد الأوروبي والدول العربية من جهة أخرى.

ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى المسائل الأكثر إلحاحاً وإثارة للجدل مثل

الملف السوري والعلاقات مع إيران من مختلف جوانبها، بالإضافة إلى الحرب

في اليمن والقضية الفلسطينية .

( وال )