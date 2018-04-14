القضية الفلسطينية وتطورات الأزمات السورية والليبية واليمنية أبرز بنود القمة العربية العادية الـ "29" .







الدمام 14 ابريل 2018 (وال)- تبدأ الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة

العربية العادية الـ "29" التي ستعقد بمدينة الدمام بالمملكة العربية

السعودية، الأحد ، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المختلفة . تتبعها

جلسة العمل المغلقة الأولى ، بعدها تبدأ جلسة العمل المغلقة الثانية.

تليها الجلسة الختامية لأعمال القمة .

ويتضمن جدول أعمال القمة ، بنودا أبرزها القضية الفلسطينية وتطورات

الأزمات السورية والليبية واليمنية.

ووفق جدول الأعمال، فإن هذه البنود اعتمدها المندوبون الدائمون كجدول

أعمال القمة الـ 29 ويناقشها وزراء الخارجية العرب اليوم ثم القادة العرب

الأحد.

ومن أبرز البنود:

- التقارير المرفوعة إليها من رئاسة القمة السابقة (الأردن)عن نشاط هيئة

متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات .

- تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك .

-القضية الفلسطينية ومستجداتها ومنها التطورات والانتهاكات الإسرائيلية

في مدينة القدس المحتلة.

- تطور الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

- التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية .

- تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب .

وقال مصدر دبلوماسي عربي ، الخميس، ان تطورات الساحة السورية ستكون

محلاً لمناقشات مستفيضة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري،

اليوم بالرياض، بما فيها الهجوم الكيماوي في الغوطة والتهديدات الأمريكية

ضد النظام السوري .

وبخصوص الأزمة الخليجية ، أشار المصدر إلى أنها لن تدرج على جدول أعمال

القمة الـ 29 لكن ستكون محلا للمناقشات خلال الاجتماعات التحضيرية على

مستوى وزراء الخارجية العرب أو بين عدد من القادة العرب خلال القمة.

وقمة الدمام 2018 هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في

الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضا، عام

2013.

( وال )