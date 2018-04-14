الجيش المصري: مقتل 27 إرهابي بوسط وشمال سيناء .





القاهرة 14 أبريل 2018 (وال)- أعلنت القوات المسلحة المصرية انها قامت

بعمليات استهدفت اوكار الارهابيين في سينا وقتلت خلالها 15 إرهابيا شديدي

الخطورة كانوا يتحصنون في تلك الاوكار وقبضت على 114 آخرين من المشتبه

بهم منهم 21 مطلوبا جنائيا بشمال ووسط سيناء واستولت على العديد من

العربات والدرجات النارية والذخائر والاسلحة ودمرت العديد من تلك

الاوكاروالملاجئ .

وقالت القوات المسلحة في البيان رقم 19 الذي تم إصداره اليوم السبت الخاص

بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 ان تلك العمليات أسفرت أيضا عن قتل

12 عنصرا إرهابيا أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط

بحوزتهم 3 بنادق آلية ومسدسين وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر

معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش .

واضاف البيان انه تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر الارهابية

مكون من ميدان رماية وميدان موانع ونفق ينتهى بقاعه محاضرات تحت الارض

وعدد من الملاجئ بداخلها كمية من الذخائر واجهزة اتصال كما تم التدمير

والتحفظ على 15 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية .

واوضح البيان انه تم ضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال

اعمال التمشيط والمداهمة كما تم تدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزن عثر بداخلهم

على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود .

وقال البيان ان عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير عدد 30

عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات كما تم

اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من

المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء .

وأضاف البيان إنه في إطار الجهود المتواصلة من القوات البحرية لتأمين

السواحل المصرية قامت عناصر الاسطول الجنوبي في البحر الاحمر بالتعاون مع

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقبض على سفينة مشتبه

بها بعد تنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها واقتحامها وبتفتيشها عثر على

1350 كيلو جرام من مخدر الهيروين الخام والتي تكفي لصنع 14 طن من

الهيروين المختلط .