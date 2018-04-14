الاحتفال بمنطقة النجيلة ببلدية جنزور بافتتاح مسجد الإمام البخاري .





جنزور 14 ابريل 2018 (وال)- احتفل بمنطقة النجيلة ببلدية جنزور امس

الجمعة بافتتاح مسجد الإمام البخاري بحضور حشد كبير من المواطنين الذين

ادوا فيه صلاة الجمعة .

وذكر احد القائمين على تشييد المسجد انه يسع لحوالي 2400 مصلي ومقام على

مساحة تقدر بنحو 20.000 ألف متر مربع.

ويحتوى المسجد على عدة مرافق من بينها مدرسة قرآنية بها صالة استقبال

وعدة فصول دراسية إضافة إلى صالة للمناسبات الاجتماعية وموقف للسيارات.

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