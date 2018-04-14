غسان سلامة : الملتقى الوطني هو الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية .





طرابلس 14 ابريل 2018 (وال) - أكد المبعوث الخاص للامين العام للامم

المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، إن الملتقى الوطني الذي يعقد اجتماعاته

هذه الايام في عدد من المدن الليبية هو الطريقة المثلى لكي يرافقنا

الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية .

وأوضح سلامة أن الملتقى يعد هو العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة

في ليبيا وعقد للاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد

عنه أو الزعم بالتحدث باسمه .

وجدد سلامة التأكيد على ان الملتقى سيكون فرصة كبيرة للتواصل مع كل

مكونات الشعب الليبي والاستماع الى الاراء والمقترحات من الليبيين

والتي ستحال إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن .

(وال)