نيجيريا فشل المحادثات بين الحكومة وجماعة بوكو حرام الارهابية بشأن تحرير تلميذات تم خطفهن.





نيجيريا 14 أبريل 2018 (وال)-قال الرئيس النيجيري "محمد بخاري" يوم

امس الجمعة إن المحادثات بين الحكومة النيجيرية وجماعة بوكو حرام

الإرهابية بشأن الإفراج عن تلميذات خطفوهن من مدينة شيبوك بشمال شرق

البلاد في 2014 منيت بانتكاسة بسبب خلافات بين الخاطفين.

وأدلى بخاري بالتصريحات عشية الذكرى الرابعة لاختطاف 276 فتاة من مدرستهن

مما أثار انتقادات دولية.

وقال الرئيس في بيان عبر البريد الإلكتروني”للأسف المفاوضات بين الحكومة

وبوكو حرام شهدت انتكاسات غير متوقعة تعود بالأساس إلى غياب الاتفاق بين

الخاطفين الذين أدت خلافاتهم الداخلية إلى تباين في الآراء فيما يخص

نتيجة المحادثات“.

وأضاف الرئيس بخاري أن إدارته تفعل ”كل ما بوسعها لتحرير الفتيات من

خاطفيهن“.