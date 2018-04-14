وفد مجلس مشايخ وحكماء ومكونات بلدية أبو سليم يزور مدينة ترهونة .





ترهونة 14 ابريل 2018 (وال)- قام وفد يمثل عددا من اعضاء مجلس مشايخ

وحكماء وعميد واعضاء المجلس البلدي ابو سليم ومسؤولي الاجهزة الامنية

والعسكرية بالبلدية الخميس بزيارة الى بلدية ترهونة .

وحضي الوفد باستقبال كبير من قبل اعضاء مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة

وعميد واعضاء المجلس البلدي ومسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية ببلدية

ترهونة ، وعقد لقاء موسع لمناقشة الوضع الراهن الذي تعيشه ليبيا .

واكدت الكلمات الترحيبية التي القيت من الجانبين على ضرورة لم الشمل

وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال وضع مقترحات لحلحلة الاشكاليات العالقة

في الوضع الراهن في ليبيا اليوم ، كما اكدت الكلمات على اهمية هذا

اللقاء من اجل توحيد الصفوف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة لبناء

ليبيا .

ونتج عن هذا اللقاء توقيع محضر اتفاق بيم بلديتي ترهونة وابي سليم نص

على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون في

البلديتين ، كما نص الاتفاق على ان ماجاء في الاتفاق ملزم التنفيذ من

الطرفين بجميع مكوناتهما وتم اعتماد هذا المحضر من قبل عميدا البلديتين

ومسؤولي الامن ومسؤولي لجان المصالحة بالبلديتين كما تم تشكيل لجان

تواصل لمتابعة هذا الاتفاق .

(وال)