إصابة أكثر من" 20 "فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة.السبت ، 14-04-2018 - 10:14:00



القدس المحتلة 14 ابريل 2018 (وال) - أصيب أكثر من عشرين فلسطينيا بجروح
وبالاختناق، بينهم مسعف، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها
قرية أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، أمس الجمعة.
وقالت مصادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 شبان أصيبوا بالرصاص
المعدني المغلف بالمطاط، ومسعف بالرصاص المطاطي في رأسه، إلى جانب إصابة
14 شابا آخرين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
...(وال)...

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