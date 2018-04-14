الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إجراءات فعالة لمنع الإبادة الجماعية .





الأمم المتحدة 14 أبريل 2018 (وال)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة

"أنطونيو غوتيريس" يوم امس الجمعة إلى إجراءات فعالة من شأنها منع وقوع

إبادة جماعية فضلا عن كبح توجهات العنصرية وكراهية الأجانب .

وتحدث غوتيريس في لقاء بمناسبة اليوم العالمي لاستذكار الإبادة الجماعية

في رواندا عام 1994 "إن منع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي هي مسؤولية مشتركة وتعد واجبا

أساسيا للأمم المتحدة."

وقال "ولكن التحذيرات لن تكون فعالة إلا إذا تبعتها إجراءات."

وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنصرية وخطاب الكراهية وكراهية

الأجانب في العالم مشيرا إلى أن "هذه المظاهر الأساسية للتوحش البشري

توفر أرضية خصبة لمزيد من الأفعال الشريرة اليوم يتعرض أناس للقتل

والتشريد والاستغلال في أجزاء كثيرة من العالم" .