ضربات عسكرية اميركية وبريطانية وفرنسية على سوريا.



واشنطن 14 أبريل 2018 (وال)-شنت امريكا وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم السبت ضربات عسكرية على اهداف سورية ردا على هجوم كيميائي اتهمت دمشق بتنفيذه في بلدة دوما السورية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا"، مضيفا "أمرت القوات الأميركية المسلحة بتنفيذ ضربات محددة على قدرات بشار الاسد في مجال الاسلحة الكيميائية".

وأعلن الاعلام الرسمي السوري بعد وقت قصير ان "الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الأميركي البريطاني الفرنسي على سوريا" فيما أفاد شهود أن سحبا من الدخان تصاعدت في شمال شرق دمشق وسمع صوت تحليق الطائرات .

واعتبرت وكالة الانباء الرسمية "سانا" ان "العدوان الثلاثي ضد سوريا

انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لارادة المجتمع الدولي وسيكون مآله

الفشل".

من جانبه اعتبر السفير الروسي في واشنطن " أناتولي أنتونوف" امس الجمعة أن الضربات العسكرية الغربية في سوريا تُعتبر "إهانة للرئيس الروسي" مشددا ، على ان تلك الضربات ستكون لها عواقب .

(وال)