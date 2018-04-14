فرنسا: الضربات العسكرية استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيميائية وموقعي إنتاج في سوريا.





باريس14 ابريل 2018 (وال) - قالت وزيرة الجيوش الفرنسية " فلورانس بارلي

" اليوم السبت إن الضربات التي نفذتها امريكا وبريطانيا وفرنسا الليلة

الماضية على سوريا استهدفت "المركز الرئيسي للأبحاث الكيميائية" و"موقعي

إنتاج" لـ "البرنامج الكيميائي غير القانوني" التابع للنظام السوري وإن

باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ الضربات.

أضافت وزيرة الجيوش الفرنسية في تصريح لوكالة أنباء مونت كارلو أن "قدرة

تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية هي التي تضررت". وقالت "الهدف بسيط: منع

النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد".

وكان الوزيرة تتحدث بعد ساعات من إصدار الرئيس "إيمانويل ماكرون" أمرا

بتدخل عسكري في سوريا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم استهدف

ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

...( ال) ...