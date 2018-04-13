المنتخب الوطني للناشئين يفوز على المنتخب التونسي.





طرابلس 13 أبريل 2018 (وال)- فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم

(تحت 15 سنة) على نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في

المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة بملعب العقيد لطفي بمدينة تلمسان

الجزائرية ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا.

سجل أهداف المنتخب الوطني الثلاثة المهاجم "محمد عادل".

وسيلتقي المنتخب الوطني للناشئين الأحد نظيره الجزائري الذي فاز أمس

الخميس على المنتخب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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