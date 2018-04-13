يونيسف: بوكو حرام اختطفت أكثر من ألف طفل منذ 2013 .





نيجيريا13 أبريل 2018 (وال)-أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"

أن منظمة "بوكو حرام" الإرهابية اختطفت منذ عام 2013 وحتى اعداد هذا

الخبر أكثر من 1000 طفل.

وذكر بيان لليونيسف بمناسبة الذكرى الرابعة للهجوم الذي شنه تنظيم بوكو

حرام على مدرسة في ولاية بورنو شمالي نيجيريا بتاريخ 14 أبريل 2014 ان

التنظيم اختطاف أكثر من 1000 طفل منذ 2013 بينهم 276 طفلة اختطفن بهجوم

على المدرسة عام 2014.

وطالبت "يونيسف" بالإفراج عن كافة الأطفال المختطفين ووضع حد للهجمات

التي تتعرض لها المدارس.

ويذكر ان "بوكو حرام" جماعة نيجيرية مسلحة تأسست في يناير 2002 ويتمركز

نشاطها شمال شرقي البلاد وتمتد عملياتها إلى مختلف المدن النيجيرية علاوة

على دول الجوار ، وكان التنظيم قد اعلن في مارس 2015 ارتباطه بتنظيم

"داعش" الإرهابي .