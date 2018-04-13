يونيسف: بوكو حرام اختطفت أكثر من ألف طفل منذ 2013 .
الجمعة ، 13- 04- 2018 - 12:40:00
نيجيريا13 أبريل 2018 (وال)-أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"
أن منظمة "بوكو حرام" الإرهابية اختطفت منذ عام 2013 وحتى اعداد هذا
الخبر أكثر من 1000 طفل.
وذكر بيان لليونيسف بمناسبة الذكرى الرابعة للهجوم الذي شنه تنظيم بوكو
حرام على مدرسة في ولاية بورنو شمالي نيجيريا بتاريخ 14 أبريل 2014 ان
التنظيم اختطاف أكثر من 1000 طفل منذ 2013 بينهم 276 طفلة اختطفن بهجوم
على المدرسة عام 2014.
وطالبت "يونيسف" بالإفراج عن كافة الأطفال المختطفين ووضع حد للهجمات
التي تتعرض لها المدارس.
ويذكر ان "بوكو حرام" جماعة نيجيرية مسلحة تأسست في يناير 2002 ويتمركز
نشاطها شمال شرقي البلاد وتمتد عملياتها إلى مختلف المدن النيجيرية علاوة
على دول الجوار ، وكان التنظيم قد اعلن في مارس 2015 ارتباطه بتنظيم
"داعش" الإرهابي .