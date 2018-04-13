الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 13 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مصحوب بإرتفاع ملحوظ

في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار وتتكاثر

السحب على مناطق الوسط والجنوب والشمال الشرقى مع سقوط رخات خفيفة من

المطر .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق مع

سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة كما نتوقع ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي

الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية شرقية فشرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق مما تسبب في

إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28)

درجة مئوية على المناطق الساحلية بينما تتراوح مابين (30-36) درجة على

الدواخل وتسجل إنخفاض ملحوظ اليوم الجمعة على أغلب المناطق وترتفع يوم

السبت .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا واحتمال سقوط رخات خفيفة من

المطر ، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تتحول يوم السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما

تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى

تتـراوح على المناطق الساحلية مابين (27-33) درجـــة مئويــــة وعلى

الدواخل مـــا بين (37-42) درجة مئوية وتسجل إرتفاع يوم السبت على أغلب

المناطق.

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

تتكاثر السحب من حين لاخر مع سقوط رخات خفيفة من المطر على

مناطق الجفرة سبها غات ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة

السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في

الرؤية الأفقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-38) درجة مئوية

.



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة

تنشط على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط فى

الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39 -44) درجة

مئوية .

( وال )