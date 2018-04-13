نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الجمعة ، 13-04-2018 - 12:32:00




طرابلس 13 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم الجمعة ، والريح
برانى الى شرقي سرعتها مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
(0.50-1.25) متر، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14-
16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة في الصباح بسبب
ظهور شبورة مائية على معظم الساحل.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء مغيمة جزئيا الى كليا ، والريح شرش الى برانى ويكون متغير
الاتجاه هذا اليوم على ساحل الجبل الاخضر سرعتها مابين (05 - 15) عقدة
إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.25) متر، والبحر خفيف الموج ويكون
هادئ احيانا على ساحل الخليج وبنغازى ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (13-
15) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة في الصباح بسبب
ظهور شبورة مائية على ساحل الجبل الاخضر وطبرق.

(وال)

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