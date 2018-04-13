نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 13 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم الجمعة ، والريح

برانى الى شرقي سرعتها مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.50-1.25) متر، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14-

16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة في الصباح بسبب

ظهور شبورة مائية على معظم الساحل.

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء مغيمة جزئيا الى كليا ، والريح شرش الى برانى ويكون متغير

الاتجاه هذا اليوم على ساحل الجبل الاخضر سرعتها مابين (05 - 15) عقدة

إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.25) متر، والبحر خفيف الموج ويكون

هادئ احيانا على ساحل الخليج وبنغازى ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (13-

15) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة في الصباح بسبب

ظهور شبورة مائية على ساحل الجبل الاخضر وطبرق.



(وال)