مديرية الأمن بطرابلس تدعو اتحاد الكرة الليبي والأندية الرياضية
إلى الإلتزام بتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بشأن اقامة منافسات الدورى
الممتاز لكرة القدم .
الجمعة ، 13- 04- 2018 - 11:54:00
طرابلس 13 ابريل 2018 ( وال )- دعت مديرية الأمن بطرابلس
اتحاد الكرة الليبي والأندية الرياضية إلى الإلتزام بتفعيل ما سبق
الاتفاق عليه بشأن اقامة منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم وحضور
ومتابعة الجماهير الرياضية لهذه المنافسات .
وقال مدير أمن طرابلس في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمديرية انه لوحظ
في الاونة الاخيرة تجاوز بعض الجماهير على رجال الأمن المكلفين بتوفير
الحماية والمحافظة على الأمن داخل الملاعب .
وأشار البيان في هذا الصدد إلى التعدي بالقاء زجاجات المياه ، وتوجيه
الالفاظ الخارجة عن الأداب لرجال الأمن.. مطالباً بتفويت الفرصة على كل
من يحاول الإساءة للنشاط الرياضي واستمراره ، خاصة ما يتعلق بمنافسات
الدورى الممتاز لكرة القدم .
وقال البيان ايضا انه حتى لا يتفاقم الامر إلى مالا يحمد عقباه ، ولان
هناك من يتربص بأمن الوطن، والمواطن نضع الامر أمام الاندية الرياضية ،
واتحاد الكرة من أجل تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من حيث تقنين توزيع
التذاكر ، وتطبيق بند العقوبات على الاندية التي يتجاوزها الجمهور.
( وال