مديرية الأمن بطرابلس تدعو اتحاد الكرة الليبي والأندية الرياضية إلى الإلتزام بتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بشأن اقامة منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم .







طرابلس 13 ابريل 2018 ( وال )- دعت مديرية الأمن بطرابلس

اتحاد الكرة الليبي والأندية الرياضية إلى الإلتزام بتفعيل ما سبق

الاتفاق عليه بشأن اقامة منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم وحضور

ومتابعة الجماهير الرياضية لهذه المنافسات .

وقال مدير أمن طرابلس في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمديرية انه لوحظ

في الاونة الاخيرة تجاوز بعض الجماهير على رجال الأمن المكلفين بتوفير

الحماية والمحافظة على الأمن داخل الملاعب .

وأشار البيان في هذا الصدد إلى التعدي بالقاء زجاجات المياه ، وتوجيه

الالفاظ الخارجة عن الأداب لرجال الأمن.. مطالباً بتفويت الفرصة على كل

من يحاول الإساءة للنشاط الرياضي واستمراره ، خاصة ما يتعلق بمنافسات

الدورى الممتاز لكرة القدم .

وقال البيان ايضا انه حتى لا يتفاقم الامر إلى مالا يحمد عقباه ، ولان

هناك من يتربص بأمن الوطن، والمواطن نضع الامر أمام الاندية الرياضية ،

واتحاد الكرة من أجل تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من حيث تقنين توزيع

التذاكر ، وتطبيق بند العقوبات على الاندية التي يتجاوزها الجمهور.



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