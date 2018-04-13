افتتاح معرض الاشغال الحرفية لنزلاء مؤسسات الاصلاح

طرابلس 13 ابريل 2018 (وال) -افتتح رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد" محمود ابوحميدة"، رفقة مستشار النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر معيتيق"، الدكتور" عماد المنشوف"، وعضو المجلس البلدي عن بلدية طرابلس" الدكتور فاضل جبران"، وممثل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد" خالد المجالي" ، معرض الأشغال الحرفية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.



وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالأعمال التي توضح قدرة النزلاء على الإبداع ، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم بمختلف التخصصات.



وأكد رئيس الجهاز في كلمته أمام الحضور ماتم عرضه اليوم يوضح قدرة النزيل على تقديم الأفضل في حال استثمر وقته بشكل جيد، فهو إنسان أجبرته الظروف لدخول المؤسسة الإصلاحية لتقييد حريته، وبدورنا في الجهاز نسعى جاهدين لمد يد العون للنزيل وتأهيله حتى بعد قضاء محكوميته ينخرط في الحياة كمواطن صالح .



وأشار لبرنامج التعليم بمختلف المستويات الدراسية بالتنسيق مع وزارة التعليم والشهادات التي تمنح للنزيل لايتم الإشارة فيها حصولها من مؤسسة الإصلاح والتأهيل .

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