امين عام مجلس الوزراء جتمع مع وزير شؤون النازحين والمهجرين الجمعة ، 13-04-2018 - 11:52:00



اجتمع 13ابريل 2018 (وال)- اجتمع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور "الطاهر عامر"، الخميس مع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، د. "يوسف جلالة"، ووزير الشؤون الاجتماعية السيدة "فاضي الشافعي".

وتناول اللقاء الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل وزارة الدولة، والشؤون الاجتماعية لعدم تمكنهما من أداء المهام الموكلة لهما، فيما يخص النازحين والمهجرين، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههما بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(وال)

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