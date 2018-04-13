المجبري يجتمع مع رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا

طرابلس 13 ابريل 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي السيد د. "فتحي المجبري"،الخميس رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا "عبدالسلام التميمي"، وبحضور كل من رئيس اتحاد عمال المنطقة الجنوبية السيد "يونس المدني"، مدير إدارة الاعلام بالاتحاد "عبدالعاطي الدعيكي"، مستشار النائب د. "عبدالحميد عمار".



واستعرض رئيس الاتحاد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على السيد النائب، أهمية الاتحاد والصعوبات التي تعيق سير عمله في غياب المورد المالي، بسبب ما تمر به الاتحادات الفرعية والنقابات العامة من ظروف مالية لعدم تحصيل الاشتراكات من القطاعات التابعة لها بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.



وأكد السيد النائب دعمه للاتحاد، نظراً لأهميته باعتباره حال لسان عمال ليبيا، والمدافع عن حقوقهم ويقوم بتمثيلهم في المحافل الدولية ذات الاختصاص النقابي، والعمل على تذليل الصعاب التي تعيق سير عمله.

(وال)