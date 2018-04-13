المجبري يجتمع مع وزير الدولة لشؤون المهجرين

طرابلس 13أبريل 2018 (وال) -



التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد د. "فتحي المجبري"، الخميس مع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين د. "يوسف جلالة"، وبحضور مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بالمجلس السيد "جعفر خماج"، وأمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء السيد "وليد الكاتب"، ومستشار النائب الدكتور "عبد الحميد عمار".



وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء آلية عمل الوزارة والمشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملها.



وأكد السيد النائب دعمه للوزارة حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها، وأصدر تعليماته لتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعرقل سير عملها.

(وال)