السراج يختتم زيارته الى بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن

الجميل 13 ابريل 2018 (وال)اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس زيارة تفقدية إلى بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن.

وكان السراج قد وصل في وقت سابق من صباح امس إلى مدينة الجميل يرافقه وفد من كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني وآمر الحرس الرئاسي وقيادات امنية وعسكرية .

وفور انتهاء مراسم الاستقبال توجه رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق لزيارة كل من مستشفى الجميل ومستشفى رقدالين، حيث تفقد عدد من الأقسام في المستشفيين كما أطلع على التجهيزات المتوفرة، وناقش مع الجهاز الطبي ما ينقص المستشفىيين من احتياجات طبية .

بعد هذه الزيارة عقد السراج بمقر بلدية رقدالين اجتماعا موسعا مع رؤساء واعضاء البلديات الاربع بحضور اعضاء بمجلس النواب وجمع من الاعيان والمشايخ وممثلين عن رابطة الشباب الليبي ورئيس لجنة رعاية شؤون النازحين واعضاء بمؤسسات

المجتمع المدني.

و ناقش الاجتماع خطوات التنفيذ في عدد من المشاريع التي سبق اقرارها، وما تواجهه عدد من مرافق البلديات من مختنقات، كان ابرزها في قطاع المياه ،اضافة الى ما تحتاجه بعض مرافق الصحة والتعليم من اعمال ترميم وتجهيز وصيانة .

وتحدث السراج مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على تقديم الخدمات لمختلف البلديات دون استثناء مشيرا الى ان جل المشاكل هي ناتج لتراكمات خلال سنوات طويلة، وتعمل الحكومة على ايجاد حلول لها وفقا للاولويات التي تضعها البلديات وبقدر ما يتوفر من امكانيات، مبديا تفاؤله بقرب تحسن الاوضاع في البلد بصورة عامة وبما يسمح بتلبية كافة الاحتياجات بمختلف مناطق ليبيا .وان القادم افضل بإذن الله .

وبعد انتهاء الاجتماع توجه السراج إلى مدينة زلطن حيث وضع حجر الاساس لمشروع انشاء محطة تحلية المياه بزلطن، الذي سيساهم إلى حد كبير في حل مشكلة المياه بالمدن الاربعة .

وحضرالسراج اثرذلك حفلا خطابيا بمناسبة زيارته القيت خلاله كلمات الترحيب وعبر المتحدثون عن امتناهم للزيارة وتأيدهم لجهوده من أجل تحقيق الامن والاستقرار، وقدم عميد بلدية زلطن "درع الوفاء " للسيد الرئيس نيابة عن سكان البلدية تعبيرا عن تقديرهم لسياساته الحكيمة من اجل المصالحة ولم الشمل، وبالمثل قدم شباب المنطقة وبلدية الجميل درعان اعتزازا بمواقفه الوطنية وحكمته ،وعمله الدؤوب لحل مشاكل البلد رغم صعوبة الظرف .

والقى السراج كلمة عبر خلالها عن سعادته بالزيارة والالتقاء المباشر بفعاليات البلديات الاربعة لمناقشة هموم الوطن ،وتفقد احتياجات البلديات على ارض الواقع للعمل معا على تجاوز مصاعب المرحلة الراهنة .

وقال رئيس المجلس الرئاسي في كلمته ان الانقسام السياسي ألقى بظلاله على كافة مؤسسات الدولة، وتراجعت الإمكانيات المطلوبة لتلبية كافة احتياجات المناطق الليبية " مضيفا ان ذلك لم يمنعنا من العمل على توجيه الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات في المرافق الأساسية بمختلف المناطق دون استثناء ، بطريقة متوازنة ووفقا للاولويات .

واشار السيد الرئيس في كلمته إلى التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة قائلا ان "بالامكان التغلب على هذه التحديات اذا تضافرت الجهود، وصفت القلوب وخلصت النوايا ، وارتفعنا جميعا إلى مستوى المسؤولية الوطنية ووضعنا مصلحة الوطن فوق اية اعتبارات اخرى . "

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى رؤيته للحل التي سبق واعلنها وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وصولا إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة .

وقال في هذا الصدد أن " الاقبال الكبير على التسجيل في السجل الانتخابي هو بمثابة استفتاء يؤكد دعم المواطن الليبي لخيار الانتخابات، وهذا ما يجب ان يدركه وينصاع اليه المعرقلين لهذا الاستحقاق". ووجه السراج نداءا إلى كل الليبيين قائلا "كفانا فرقة وتشتتا، ونزيفا للدم، واستنزافا للثروة، وهدرا للوقت، لنطوي صفحة الخلاف ونبني جسور الثقة، ونعمل على لم الشمل وتوحيد الصف، ولدينا من الإمكانيات ما يسمح بالعيش الرغد الكريم لجميع مناطقنا، دعونا نضع السنوات العجاف خلفنا، ونتطلع سويا نحو المستقبل . "

وفي ختام اللقاء وفي طريق عودته عرج السيد الرئيس والوفد المرافق له لتفقد خزان المياه الرئيسي في بلدية الجميل.

