أهمية صندوق
ضمــان أموال المودعين .
الجمعة ، 13- 04- 2018 - 11:19:00
طرابلس 13 أبريل 2018 ( وال ) - قال مصدر بصندوق ضمان أموال
المودعين ، إن للصندوق أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادى ، خاصة ما
يتعلق بتعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي في البلاد .
وذكر المصدر أن من أهم أهـــدافه حماية أموال المودعين تشجيعاً للإدخار
وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي في البلاد ، فضلا عن
الـــدور الوقائي الذي يقوم على الدراسة والبحث والتحليل للمراكز المالية
للمصارف الأعضاء ، مُكملاً للدور الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي بواسطة
فريق من المفتشين للوقوف على أوضاع المصارف .
ويُقدم الصنـدوق الذي يعتبر مؤسسة ذات ذمة مالية مُستقلة تخضع لإشراف
مصرف ليبيــا المركزي ، إلى المتخصصين والمهتمين بالشــأن الإقتصادي
والمالي والمصرفي ، البيانات المــالية ، والتطوات التي يحققها في مجـال
حماية أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي في ليبيــا ، إضافة إلى معرفة
النظام الأساسي للصندوق ، والمباديء الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعالة .
( وال )