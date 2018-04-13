أهمية صندوق ضمــان أموال المودعين .







طرابلس 13 أبريل 2018 ( وال ) - قال مصدر بصندوق ضمان أموال

المودعين ، إن للصندوق أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادى ، خاصة ما

يتعلق بتعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي في البلاد .

وذكر المصدر أن من أهم أهـــدافه حماية أموال المودعين تشجيعاً للإدخار

وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي في البلاد ، فضلا عن

الـــدور الوقائي الذي يقوم على الدراسة والبحث والتحليل للمراكز المالية

للمصارف الأعضاء ، مُكملاً للدور الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي بواسطة

فريق من المفتشين للوقوف على أوضاع المصارف .

ويُقدم الصنـدوق الذي يعتبر مؤسسة ذات ذمة مالية مُستقلة تخضع لإشراف

مصرف ليبيــا المركزي ، إلى المتخصصين والمهتمين بالشــأن الإقتصادي

والمالي والمصرفي ، البيانات المــالية ، والتطوات التي يحققها في مجـال

حماية أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي في ليبيــا ، إضافة إلى معرفة

النظام الأساسي للصندوق ، والمباديء الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعالة .

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