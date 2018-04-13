وزير العمل يبحث مع نظيره المصرى حاجة ليبيا من العمالة المصرية .الجمعة ، 13-04-2018 - 10:32:00




القاهرة 13 ابريل 2018( وال )- بحث وزير العمل المفوض بحكومة
الوفاق " المهدي الامين" مع وزير القوى العاملة المصري " محمد سعفان"حاجة
ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة .
وأكد" الامين" خلال اللقاء الذي أجراه على هامش الدورة الـ " 45 " لمؤتمر
العمل العربي المنعقدة بالقاهرة على ان ليبيا في أمس الحاجة إلى العمالة
المصرية بمختلف فئاتها للعمل على خطة إعادة إعمار ليبيا .
من جانبه أبدى الوزير المصري استعداد مصر لامداد الجانب الليبي
باحتياجاته من العمالة المصرية للعمل في الاماكن الآمنة والمستقرة ،
مضيفا ان الوزارة المصرية لديها استعداد لتسخير العديد من مراكز التدريب
التابعة لها لتسهم في تدريب الليبيين في الحرف والمهن التي تحتاجها .

( وال )

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