وزير العمل يبحث مع نظيره المصرى حاجة ليبيا من العمالة المصرية .







القاهرة 13 ابريل 2018( وال )- بحث وزير العمل المفوض بحكومة

الوفاق " المهدي الامين" مع وزير القوى العاملة المصري " محمد سعفان"حاجة

ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة .

وأكد" الامين" خلال اللقاء الذي أجراه على هامش الدورة الـ " 45 " لمؤتمر

العمل العربي المنعقدة بالقاهرة على ان ليبيا في أمس الحاجة إلى العمالة

المصرية بمختلف فئاتها للعمل على خطة إعادة إعمار ليبيا .

من جانبه أبدى الوزير المصري استعداد مصر لامداد الجانب الليبي

باحتياجاته من العمالة المصرية للعمل في الاماكن الآمنة والمستقرة ،

مضيفا ان الوزارة المصرية لديها استعداد لتسخير العديد من مراكز التدريب

التابعة لها لتسهم في تدريب الليبيين في الحرف والمهن التي تحتاجها .



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