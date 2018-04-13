بحث وضع القروض الممنوحة لعدد من الدول الافريقية .الجمعة ، 13-04-2018 - 10:28:00




طرابلس 13 ابريل 2018 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير المالية
المفوض بحكومة الوفاق " اسامة حماد" مع المدير العام للمصرف الليبي
الخارجي على بحث ومناقشة الوضع المالي والقانوني لبعض القروض الممنوحة من
الدولة الليبية لعدد من الدول الافريقية ، وخصوصا تلك القروض المتعثرة .
وقد تم في هذا الشأن استعراض ، ودراسة الوسائل القضائية ، والدبلوماسية
المتاحة أمام الجانب الليبي لاستيفاء تلك القروض لأجل حماية حقوق
الليبيين.
وفي هذا الصدد وحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد توصل الجانبان إلى تشكيل
لجنة مشتركة توكل إليها مهمة التنسيق مع الجهات كافة في الدولة للعمل على
دفع الدول المقترضة لسداد الاقساط المستحقة عليها على ان تكثف اللجنة من
نشاطها بحيث تنهي عملها خلال شهرين من تاريخه.

( وال )

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