الضمان الاجتماعي طرابلس ينظم ورشة عمل حول
الدراسات الاكتوارية.
الجمعة ، 13- 04- 2018 - 10:22:00
طرابلس 13 ابريل 2018( وال )- نظم صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس
بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الاكتوارية ورشة عمل حول الدراسات
الاكتوارية ، ودورها في التخطيط للحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي ،
بمشاركة فروع الضمان الاجتماعي كافة في ليبيا . وتهدف الورشة التى ستستمر على مدى يومين إلى شرح أهمية البحوث ،
والدراسات ، وآلية ومفاهيم الدراسات الاكتوارية في مجال التأمين التجاري
، والعمل المصرفي ، إضافة إلى تطوير العمل بالمؤسسات ، وتحسين الخدمات
التي يعتمد عليها الصندوق السيادي للمتقاعدين ، والمنتفعين منه.