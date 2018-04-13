الضمان الاجتماعي طرابلس ينظم ورشة عمل حول الدراسات الاكتوارية.الجمعة ، 13-04-2018 - 10:22:00




طرابلس 13 ابريل 2018( وال )- نظم صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس
بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الاكتوارية ورشة عمل حول الدراسات
الاكتوارية ، ودورها في التخطيط للحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي ،
بمشاركة فروع الضمان الاجتماعي كافة في ليبيا . وتهدف الورشة التى ستستمر على مدى يومين إلى شرح أهمية البحوث ،
والدراسات ، وآلية ومفاهيم الدراسات الاكتوارية في مجال التأمين التجاري
، والعمل المصرفي ، إضافة إلى تطوير العمل بالمؤسسات ، وتحسين الخدمات
التي يعتمد عليها الصندوق السيادي للمتقاعدين ، والمنتفعين منه.

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