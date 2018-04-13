الضمان الاجتماعي طرابلس ينظم ورشة عمل حول الدراسات الاكتوارية.







طرابلس 13 ابريل 2018( وال )- نظم صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس

بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الاكتوارية ورشة عمل حول الدراسات

الاكتوارية ، ودورها في التخطيط للحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي ،

بمشاركة فروع الضمان الاجتماعي كافة في ليبيا . وتهدف الورشة التى ستستمر على مدى يومين إلى شرح أهمية البحوث ،

والدراسات ، وآلية ومفاهيم الدراسات الاكتوارية في مجال التأمين التجاري

، والعمل المصرفي ، إضافة إلى تطوير العمل بالمؤسسات ، وتحسين الخدمات

التي يعتمد عليها الصندوق السيادي للمتقاعدين ، والمنتفعين منه.