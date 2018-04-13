أوبك تتوقع زيادة أكبر في إمدادات النفط من المنافسين في 2018 وطلبا أقوى على الخام .





لندن13 أبريل 2018 (وال)- عدلت أوبك يوم امس الخميس توقعاتها لنمو

الإنتاج من منافسيها في 2018 بزيادة تبلغ حوالي ثلاثة أمثال بالمقارنة مع

توقعاتها المعدلة لنمو الطلب العالمي على النفط.

وقالت إنه من المتوقع نمو إمدادات النفط من المنتجين المستقلين بمقدار 80

ألف برميل يوميا إضافية هذا العام إلى 1.71 مليون برميل يوميا بقيادة نمو

يزيد عن المتوقع في الربع الأول في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي

السابق.

في الوقت ذاته زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو

الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى

1.63 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري للسوق "يعكس هذا بشكل رئيسي الزخم الإيجابي

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2018 على خلفية

بيانات أفضل من التوقعات وبدعم من تطورات الأنشطة الصناعية والطقس الأبرد

من المتوقع وقوة أنشطة التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وقالت المنظمة التي مقرها فيينا والتي تضم 14 عضوا إن إجمالي إنتاجها

وفقا للمصادر الثانوية تراجع 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل

يوميا في مارس من فبراير بقيادة الانخفاضات في أنجولا والجزائر وفنزويلا

والسعودية وليبيا.

وأشارت المصادر الثانوية إلى أن الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة سجل

أكبر زيادة شهرية مرتفعا نحو 45 ألف برميل يوميا في مارس إلى 2.86 مليون

برميل يوميا.

وأبلغت السعودية أكبر منتج في أوبك المنظمة أنها ضخت 9.907 مليون برميل

يوميا في مارس بما يقل 28 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في فبراير .

وقالت فنزويلا إن إنتاجها بلغ 1.509 مليون برميل يوميا في مارس بما يقل

77 ألف برميل يوميا عن المستوى الذي أعلنته في فبراير .

وبدأت أوبك وروسيا وغيرها من الدول المنتجة خارج المنظمة خفض الإمدادات

في يناير 2017 في مسعى لتصريف تخمة عالمية في معروض الخام تراكمت منذ

2014.

ويمتد سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي ومن المقرر أن

تعقد أوبك اجتماعا في فيينا في يونيو لاتخاذ القرار بشأن خطوتها التالية.

وانخفضت مخزونات النفط في الدول المتقدمة 17.4 مليون برميل في فبراير بعد

ارتفاعها في يناير لتبلغ 2.854 مليار برميل بما يفوق أحدث متوسط لخمس

سنوات بنحو 43 مليون برميل.

وتقل مستويات المخزون 207 ملايين برميل عن مستوياتها في فبراير 2017.