غدا الجمعة .

. ثلاث مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 12 أبريل 2018 (وال)- تتواصل يوم غد الجمعة منافسات الدوري

الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم

المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، حيث يلتقي فريق الأنوار برصيد (14)

نقطة، مع فريق الهلال برصيد (20) نقطة، بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات

الجولة (13) لفرق المجموعة الأولى.

وضمن منافسات الجولة (13) لفرق المجموعة الرابعة، يحتضن ملعب طرابلس

الدولي لقاء فريق المدينة برصيد (21) نقطة، مع فريق أبي الأشهر برصيد (7)

نقاط.

ويستضيف فريق الخمس برصيد (14) نقطة، نظيره فريق المحلة برصيد(8)

نقاط، بملعب الخمس.

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