خليج سرت آخر المتأهلين لربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 12 أبريل 2018 (وال)- التحق فريق خليج سرت بركب الفرق المتأهلة

للدور ربع النهائي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم

بملعب المرج على فريق الاتحاد المصراتي بهدف لصفر، في آخر منافسات الدور

الـ16.

جاء هدف الفوز الوحيد لفريق خليج سرت عن طريق لاعبه الهداف "ربيع

الشادي".

وبعد ختام منافسات الدور الـ 16، سيجمع الدور ربع النهائي من كأس

ليبيا فرق الأندية المتأهلة حسب الجدول التالي :.

- الأهلي بنغازي × الهلال.

- الأهلي طرابلس × المحلة.

- الاتحاد × الأخضر.

- الخمس × خليج سرت.

...(وال)...