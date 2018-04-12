النصر يلاقي فاب ياوندي الكاميروني الجمعة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد.







طرابلس 12 أبريل 2018 (وال)- يستهل ممثل ليبيا فريق النصر أولى مشاركته

بلقاء فريق فاب ياوندي الكاميروني غدا الجمعة في افتتاح منافسات بطولة

أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 2018، التي تستضيفها العاصمة

المصرية القاهرة حتى 23 أبريل الجاري.

وسيخوض النصر المباراة الثانية يوم الأحد القادم 15 أبريل أمام النجم

الساحلي التونسي، والمباراة الثالثة يوم الثلاثاء 17 أبريل أمام إنتر

كلوب الكونغولي.

يشار إلى أن ممثل ليبيا فريق الاتحاد المشارك في هذه البطولة سيستهل

أولى مشاركته بلقاء فريق مينوه الكاميروني يوم الأحد القادم 15 أبريل

الجاري، ويخوض المباراة الثانية أمام فريق الأهلي المصري يوم الثلاثاء.

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