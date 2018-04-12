التعادل (1-1) بين دارنس والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 12 أبريل 2018 (وال)- انتهى لقاء فريقي دارنس والأهلي بنغازي

بالتعادل هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس

بملعب طبرق، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز لكرة القدم،

المجموعة الأولى.

بادر فريق الأهلي بنغازي بالتسجيل عن طريق لاعبه "المعتصم التايب" في

الدقيقة 83، وعدل لفريق دارنس لاعبه "إبراهيم القزيري" في الوقت بدل

الضائع.

وبهذه النتيجة يضيف فريق دارنس النقطة الـ 10 في رصيده من إحدى عشرة

مباراة في المركز السادس، ويرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 26 نقطة في

صدارة المجموعة من عشر مباريات.

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