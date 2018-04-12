الذهب ينخفض بعد ان وصل لأعلى مستوى في 11 أسبوعا.الخميس ، 12-04-2018 - 17:03:00


بنجالورو 12 ابريل 2018 (وال) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن
وصلت لأعلى مستوى في 11 أسبوعا في الجلسة السابقة بفعل عمليات بيع لأسباب
فنية وجني أرباح على الرغم من أن المخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل
ضد سوريا دعمت المعدن النفيس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة ليصل إلى 1350.59 دولار
للأوقية بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة ليصل إلى 1354.10
دولار للأوقية.
ولامس المعدن الأصفر مستوى 1365.23 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو
الأعلى منذ 25 يناير قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة
زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة
النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي .

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