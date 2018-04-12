منظمة أوبك تتوقع زيادة أكبر في إمدادات النفط من المنافسين في 2018 وطلبا أقوى على الخام .





لندن 12 ابريل 2018 (وال) - توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

اليوم الخميس زيادة كبيرة في الإنتاج من منافسيها في 2018 يبلغ حوالي

ثلاثة أمثال بالمقارنة مع توقعاتها المعدلة لنمو الطلب العالمي على

النفط.

وقالت منظمة "اوبك" ومقرها فيينا إن من المتوقع نمو إمدادات النفط من

المنتجين المستقلين بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام إلى 1.71

مليون برميل يوميا، بقيادة نمو يزيد عن المتوقع في الربع الأول في

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

في الوقت ذاته، زادت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في

العام الجاري بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 1.63 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري للسوق "يعكس هذا بشكل رئيسي الزخم الإيجابي

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2018 على خلفية

بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من تطورات الأنشطة الصناعية، والطقس

الأبرد من المتوقع وقوة أنشطة التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي

والتنمية في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".