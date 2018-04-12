ضبط اكثر من طن و 200 كيلو من الهيروين داخل مركب ايران بالمياة الاقليمية المصرية.





القاهرة 12 ابريل 2018 (وال) - اعلن مكنت الإدارة العامة لمكافحة

المخدرات المصرية عن إحباط دخول أكبر كمية من مخدر الهيروين عبر مياه

البحر الأحمر بلغت طنا و200 كيلو وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه داخل

مركب إيراني .

وذكر المكتب انه وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

بمنطقة جنوب الصعيد تفيد بقيام مجموعة من المهربين جلب كمية كبيرة من

الهيروين عبر مياه البحر الأحمر.

وأضاف تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط مركب إيرانية على بعد 40 ميلا

بحريا داخل المياه الإقليمية المصرية، بداخلها طنا و200 كيلو هيروين تقدر

بمبلغ 10 مليارات جنيه، وعلى متنها 5 أشخاص تم ضبطهم جميعا والكمية

المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات المكلفة بعملية الضبط .