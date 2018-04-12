الرئيس الامريكي يعلن ان الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون.





واشنطن 12 ابريل 2018 (وال) - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اليوم الخميس إن ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا ”قد تكون قريبة جدا وقد لا

تكون كذلك“.

وأضاف ترامب في تغريدته على تويتر ”لم أقل قط متى سيحدث الهجوم على

سوريا“.

من جانبه وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه على شن ضربات صاروخية على سوريا، بأنها

"دبلوماسية تويتر".

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين على أن موسكو كانت ولا تزال

مقتنعة بأن المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بغوطة

دمشق الشرقية مزيفة ولا يمكن استخدامها كذريعة لاتخاذ أي خطوات عسكرية ضد

سوريا.