سيالة يجتمع في الرياض مع وزير خارجية تونس .

الرياض 12 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم في الرياض مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .

وعبر سيالة عن تقديره لبدء اعمال القنصلية التونيسية لاعمالها في طرابلس والدعوة لعودة السفارة لاستئناف عملها في اقرب فرصة .

كما تم مناقشة الاعداد لعقد اللجنة التنفيذية المشتركة العليا بعد شهر رمضان المبارك .

(وال)

