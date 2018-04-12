سيالة يجتمع في الرياض مع وزير خارجية تونس .
الخميس ، 12- 04- 2018 - 15:28:00
الرياض 12 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم في الرياض مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .
وعبر سيالة عن تقديره لبدء اعمال القنصلية التونيسية لاعمالها في طرابلس والدعوة لعودة السفارة لاستئناف عملها في اقرب فرصة .
كما تم مناقشة الاعداد لعقد اللجنة التنفيذية المشتركة العليا بعد شهر رمضان المبارك .
(وال)