مصادر افغانية : ( 7 ) قتلى بينهم حاكم منطقة في هجوم لطالبان في افغانستان .الخميس ، 12-04-2018 - 14:42:00



كابول 12 ابريل 2018 ( وال ) - ذكرت مصادر افغانية أن ( 7 ) على الاقل
قتلوا بينهم حاكم منطقة في أفغانستان في هجوم لطالبان .
ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولين محليين أن حاكم منطقة بولاية غزنة
جنوب أفغانستان وستة شرطيين على الأقل قتلوا اليوم الخميس في هجوم على
مقر الحاكم نفذته حركة طالبان .
كما اصيب ( 10 ) من عناصر الاستخبارات في الهجوم الذي استهدف مقر
حاكم منطقة خواجة عمري واستمر أكثر من ثلاث ساعات .
ونقلت المصادر عن المتحدث باسم حاكم الولاية إن عناصر طالبان شنوا
هجوما منسقا صباح اليوم مما ادى غلى مقتل سبعة أشخاص بينهم حاكم المنطقة
" علي دومس شمس " وستة شرطيين"، مشيرا إلى أن جميع الجرحى من عناصر أجهزة
الاستخبارات الأفغانية.
وأشار إلى وقوع العديد من الضحايا في صفوف طالبان ، من غير أن يكون
من الممكن التثبت من الأمر على الفور.
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا