مصادر افغانية : ( 7 ) قتلى بينهم حاكم منطقة في هجوم لطالبان في افغانستان .





كابول 12 ابريل 2018 ( وال ) - ذكرت مصادر افغانية أن ( 7 ) على الاقل

قتلوا بينهم حاكم منطقة في أفغانستان في هجوم لطالبان .

ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولين محليين أن حاكم منطقة بولاية غزنة

جنوب أفغانستان وستة شرطيين على الأقل قتلوا اليوم الخميس في هجوم على

مقر الحاكم نفذته حركة طالبان .

كما اصيب ( 10 ) من عناصر الاستخبارات في الهجوم الذي استهدف مقر

حاكم منطقة خواجة عمري واستمر أكثر من ثلاث ساعات .

ونقلت المصادر عن المتحدث باسم حاكم الولاية إن عناصر طالبان شنوا

هجوما منسقا صباح اليوم مما ادى غلى مقتل سبعة أشخاص بينهم حاكم المنطقة

" علي دومس شمس " وستة شرطيين"، مشيرا إلى أن جميع الجرحى من عناصر أجهزة

الاستخبارات الأفغانية.

وأشار إلى وقوع العديد من الضحايا في صفوف طالبان ، من غير أن يكون

من الممكن التثبت من الأمر على الفور.

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