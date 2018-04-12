مصادر افغانية : ( 7 ) قتلى بينهم حاكم منطقة في هجوم
لطالبان في افغانستان .
الخميس ، 12- 04- 2018 - 14:42:00
كابول 12 ابريل 2018 ( وال ) - ذكرت مصادر افغانية أن ( 7 ) على الاقل
قتلوا بينهم حاكم منطقة في أفغانستان في هجوم لطالبان .
ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولين محليين أن حاكم منطقة بولاية غزنة
جنوب أفغانستان وستة شرطيين على الأقل قتلوا اليوم الخميس في هجوم على
مقر الحاكم نفذته حركة طالبان .
كما اصيب ( 10 ) من عناصر الاستخبارات في الهجوم الذي استهدف مقر
حاكم منطقة خواجة عمري واستمر أكثر من ثلاث ساعات .
ونقلت المصادر عن المتحدث باسم حاكم الولاية إن عناصر طالبان شنوا
هجوما منسقا صباح اليوم مما ادى غلى مقتل سبعة أشخاص بينهم حاكم المنطقة
" علي دومس شمس " وستة شرطيين"، مشيرا إلى أن جميع الجرحى من عناصر أجهزة
الاستخبارات الأفغانية.
وأشار إلى وقوع العديد من الضحايا في صفوف طالبان ، من غير أن يكون
من الممكن التثبت من الأمر على الفور.
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