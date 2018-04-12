المركز الليبي لحرية الصحافة ينظم ندوة حول الممارسات التحريرية في غرف الاخبار بوسائل الاعلام.الخميس ، 12-04-2018 - 14:30:00



طرابلس 12 ابريل 2018 ( وال ) ـ اقيمت صباح اليوم الخميس بالاكاديمية
الليبية بجنزور طاولة حوار مستديرة حول الممارسات التحريرية في غرف
الاخبار بوسائل الاعلام ومناهضة خطاب الكراهية .
ونظم الطاولة المستديرة المركز الليبي لحرية الصحافة بالتعاون مع مدرسة
الاعلام والفنون بالاكاديمية الليبية،حيث شارك في الحوار خلال تنظيم هذه
الطاولة المستديرة حول الممارسات التحريرية في غرف الاخبار بوسائل
الاعلام عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ولفيف من اساتذة الاعلام
والصحافة والعلوم السياسية .
...( وال ) ...

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