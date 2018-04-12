رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ يؤكد وجود شبهات فساد فى تنفيذ الموازنة الاسترادية .





طرابلس 12 ابريل 2018 ( وال ) ـ أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"

نعمان الشيخ " وجود شبهات فساد فى تنفيذ الموازنة الاسترادية وذلك عقب

تشكيل لجان متخصصة قامت باحالة بعض التقاريرالي الهيئة حول الموضوع

والتى تبين لها وبعد التحقيقات وجود شبهات فساد في تنفيذ هذه الموازنة .

واوضح الشيخ فى تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الخميس ان هذه

الشبهات تم تكييفها قانونيا وهي تخالف العديد من المواد بقانون الجرائم

الاقتصادية وقانون العقوبات وايضا حتى قانون الاتجار حيث تم اصدار توصية

بايقاف المعنيين عن العمل احتياطيا لمخالفتهم للاليات والمعايير المعمول

بها لمنح الاعتمادات المستندية فى تنفيذ هذه الموازنة.

واشار الشيخ فى تصريحه الى ان القانون يسمح حتى بالتجميد ولكن نتيجة ما

يتعلق بمصلحة المواطن وقوته رأينا بان تتم الاحالة بالايقاف الاحتياطي عن

العمل لمصلحة التحقيق ، مؤكدا بان التوصية بالايقاف لها علاقة بتنفيذ

الاعتمادات اصلا لان كل الشبهات موجودة في تنفيذ هذه الاعتمادات .

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