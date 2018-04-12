سيالة يصل الى الرياض للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب .الخميس ، 12-04-2018 - 13:35:00

الرياض 12 ابريل 2018 (وال)- وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الخميس الى الرياض للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية التي ستعقد يومي الاحد والاثنين القادمين .
وكان في استقبال سيالة بمطار الملك خالد مدير ادارة المراسم السعودي والقائم باعمال السفارة الليبية في الرياض .
وسيناقش وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس عدد من مشروعات القرارات التي ستعرض امام القادة والرؤساء العرب في قمة الدمام التاسعة والعشرين والتي من بينها الملف الليبي .
(وال)

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