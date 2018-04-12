رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصل اليوم إلى مدينة الجميل .





الجميل 12 ابريل 2018 (وال)- وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اليوم الخميس إلى مدينة الجميل يرافقه وفد من كبار

مسؤولي حكومة الوفاق الوطني وذلك لتفقد عدد من المؤسسات في المدينة .

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المدينة عضوا مجلس النواب عن المدينة

ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، والقيادات الامنية والعسكرية، وجمع من

الاعيان والمشايخ وأعضاء بمؤسسات المجتمع المدني.

وسيقوم السراج كذلك بزيارة الى مدينتي رقدالين وزلطن.

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