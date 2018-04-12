جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس يستلم 51 مهاجرا من مركز إيواء الكفرة .





طرابلس 12 أبريل 2018 ( وال )- استلم جهاز مكافحة الهجرة غير

الشرعية بطرابلس أمس الاربعاء 51 مهاجرا من مركز إيواء الكفرة ، وعلى

الفور قدمت لهم الخدمات الإيوائية والطبية.

وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية : أن المهاجرين يحملون جنسيتى

الصومال واريتريا، وأن التسليم يأتي في إطار التعاون المشترك بين فروع

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وضمن خطة الجهاز وجهوده في مكافحة هذه

الظاهرة غير القانونية .

وأوضح الجهاز : إن المهاجرين جرى تسلمهم عبر مطار معيتيقة الدولي

بالعاصمة طرابلس وهم 46 رجلا وأربع نساء وطفل رضيع .

ويذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة العقيد " محمد بشر "

ونائبه الرائد محمد الخوجة ورؤساء فروع جهاز المكافحة يعملون من خلال

مراكز الايواء في تقديم الخدمات الايوائية والانسانية لهولاء المهاجرين ،

ودعم مراكز إلايواء وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

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