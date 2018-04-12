جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس يستلم 51 مهاجرا من مركز
إيواء الكفرة .
الخميس ، 12- 04- 2018 - 12:27:00
طرابلس 12 أبريل 2018 ( وال )- استلم جهاز مكافحة الهجرة غير
الشرعية بطرابلس أمس الاربعاء 51 مهاجرا من مركز إيواء الكفرة ، وعلى
الفور قدمت لهم الخدمات الإيوائية والطبية.
وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية : أن المهاجرين يحملون جنسيتى
الصومال واريتريا، وأن التسليم يأتي في إطار التعاون المشترك بين فروع
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وضمن خطة الجهاز وجهوده في مكافحة هذه
الظاهرة غير القانونية .
وأوضح الجهاز : إن المهاجرين جرى تسلمهم عبر مطار معيتيقة الدولي
بالعاصمة طرابلس وهم 46 رجلا وأربع نساء وطفل رضيع .
ويذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة العقيد " محمد بشر "
ونائبه الرائد محمد الخوجة ورؤساء فروع جهاز المكافحة يعملون من خلال
مراكز الايواء في تقديم الخدمات الايوائية والانسانية لهولاء المهاجرين ،
ودعم مراكز إلايواء وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.
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