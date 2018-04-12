موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الخميس 12 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنظم في جناحها بمعرض

طرابلس الدولي ورشة عمل حول دعم مشاركة " المرأة في العملية الانتخابية.

* طرابلس-منافسات بطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) تتواصل غد , و

ثلاث مباريات في اليوم الرابع.

* سرت- عميد بلدية سرت يؤكد بان الفحوصات التي اجريت من قبل

الاستشاريين بالامراض الجلدية علي الحالات االمشتبه اصابتهم بامراض

جلدية لم تظهر بانها خطيرة وانما هي حالات بكتيريا وحساسية جراء الوضع

البيئ السيئ بالمنطقة .

* سرت - المجلس البلدي سرت يناقش في اجتماعه امس السبل الكفيلة بتحسين

الخدمات للمواطنين بالبلدية,ودعم مكتب مصلحة الاحوال المدنية ومكاتب

اصدار السجل المدني بكافة الاحتياجات .

* طرابلس- الفريق الطبي للقوافل الطبية بمدينة بني وليد قام

باجراء ( 2590 ) كشفاً طبياً خلال شهر مارس الماضي من خلال 6 مراكزٍ

للرعاية الصحية الأولية الواقعة في نطاق مدينة بني وليد.

* بنغازي- مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي ينظم أمسية شعرية للشاعر "

صالح قادربوه " قدم فيها العديد من القصائد التي تعبر عن واقع الحياة.

* طرابلس- وزير التعليم يتابع مستجدات خطة عمل الوزارة للعام 2018 م

، والسياسات العامة للوزارة والتي كان في مقدمتها النهوض بمستوى التعليم

في ليبيا وتحسين مخرجاته .

* بنغازي- حلقة نقاش حول “الحجز الإداري” بالفرع الغربي لصندوق الضمان

الاجتماعي بنغازي تستمر ليومها الرابع بهدف معرفة الإجراءات المستندية

التي يجب أن تتخذ إزاء عمليات الحجز .

* بنغازي - جامعة بنغازي تنظم حلقة نقاش حول التسويق السياحي في ليبيا

,وأهمية التسويق السياحي ودوره في المجتمع ودور الإعلام في الاهتمام

بالتسويق السياحي .

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" يستعرض الترتيبات

المالية للعام 2018. مع رئيس ديوان المحاسبة " بحضور وكيل وزارة المالية.

* طرابلس- وكيل وزارة التعليم يعلن خلال مؤتمر صحفي عن خطة الوزارة

لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

* الزاوية- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتابع سير العملية

الإنتاجية بشركة الزاوية لتكرير النفط , ويناقش وضع الشركة الحالي، وسير

العملية الإنتاجية بالشركة، والوقوف على الصعوبات والتغلب عليها

بالإمكانيات المتاحة, مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط

,وعدد منأعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

* طرابلس- أعمال الملتقى الوطني الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم

المتحدة في ليبيا يتواصل في عدد من المدن في ليبيا .



* طبرق - مركز طبرق الطبى يشهد اجراء " 20 " عملية قسطرة قلبية(

تشخيصية ، علاجية )لاطفال يعانون من مشاكل صحية في القلب من مختلف مدن و

مناطق ليبيا كللت جميعها بالنجاح التام .

* طرابلس - اللجنة التحضيرية للملتقى الليبي الدولي للصناعات الدوائية

مؤتمرا صحفيا بمعرض طرابلس الدولي تناولت فيه استعداداتها التحضيرية

لانعقاد الملتقى الليبي الدولي للصناعات الدوائية ، وما تعرض له مصنعي

الرابطة والماية من أعمال تخريب ونهب ".

* صبراته- تجمع شباب منطقة البركت بالجنوب الليبي خلال اجتماعهم مع وزير

الصحة يطالب بضرورة زيادة عدد الاطباء بلجنة القوافل الطبية التى تزور

المنطقة .

* طرابلس- اعضاء الحرس البلدى سوق الجمعة يقومون بحملة تفتيشية علي

المحلات التجارية والمخابز والصيدليات بالبلدية .

* صبراته- المعهد القومي لعلاج الاورام بصبراته يجري عملية جراحية

لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما تعاني من ورم في الامعاء الغليظة والقولون

الصاعد كللت بالنجاح التام .

* طرابلس- التوقيع على عقد التأمين الصحي يخص منتسبي الجيش الليبي مع

صندوق العلاج الطبي رقم (1) التابع لصندوق الرعاية الصحية والنفسية

والاجتماعية .





(( وكالة

الانباء الليبية ))

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